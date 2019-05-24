رغم موجة الحر.. السيول تضرب السعودية (فيديو)

24 مايو 2019 - 12:04 ص

شهدت عدة مدن بالمملكة العربية السعودية سيولًا جارفة، على الرغم من موجة الحر الشديدة التي ضربت بلدانا عربية كثيرة، اليوم الخميس، إلا أن الوضع كان مغايرا في محافظات نجران بالمملكة.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، لاجتياح السيول لبعض محافظات نجران، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وتوضح الفيديوهات، غرق بعض طرقات نجران، ومداهمة السيول الجارفة الأحياء السكنية، بعد اندفاعها من الجبال.

يشار إلى أن الأوضاع المناخية غير مستقرة في نجران منذ السبت الماضي، إذ شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران ومحافظات شروره وخباش وحبونا ويدمه ومراكز بئر عسكر والخانق وهدادة والحصينية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ويعاني الناس من عواقب تغير المناخ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من الفيضانات في جدة، إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في البحر المتوسط مما يعرض العديد من المدن الساحلية للخطر.