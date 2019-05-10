» أمريكا تعتقل ضابطا سابقا في المخابرات لتسريبه معلومات سرية

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قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس، إن السلطات الأمريكية اعتقلت محللا سابقا للمخابرات العسكرية لمزاعم بتسريبه معلومات عن غارات بطائرات بدون طيار إلى مكتب إعلامي.
ولم تحدد السلطات المكتب الإعلامي، لكن الوصف يطابق سلسلة من تقارير أصدرها موقع "إنترسيبت" الإخباري، بشأن حرب الطائرات بدون طيار خلال رئاسة باراك أوباما، بما في ذلك طريقة تصنيف القتلى على أنهم مسلحون حتى وإن كانوا مدنيين.
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 50 عاما بتهمة تسريب معلومات سرية حول ضربات تستخدم لاغتيال الأفراد خارج الولايات المتحدة، وتشمل اليمن والصومال وأفغانستان.
وتقول لائحة الاتهامات، إن المبلغ اقترب من المراسل - المفترض أنه جيريمي سكاهيل من إنترسيبت، في عام 2013. وكان قد نشر سكاهيل كتابا خطيرا عن استخدام إدارة أوباما للطائرات بدون طيار في عام 2016.
وقال موقع "انترسيبت" إنه "لا يعلق على أمور تتعلق بهوية مصادر مجهولة"، لكنه ندد بالاعتقال، وقال إن نشر مثل هذه المعلومات يجب أن تتم حمايته بموجب قوانين حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
 

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