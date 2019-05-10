» تحذيرات من لصقات الإقلاع عن التدخين.. هذا ما تفعله

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سجائر لكترونية
سجائر لكترونية

المصريون ـ متابعات

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تساءل الدكتور حسام موافي، عن ظهور الفنانين في حلقات تليفزيونية وهم يدخنون السجائر، لا سيما وأن هناك الكثير من يقومون بتقليدهم.
وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شرب السجائر لن يضيف شيء إلى المحتوى التلفزيوني، مطالبا من المسؤولين بحجب أي مشاهد بها تدخين أو المخدرات.
وتابع الدكتور حسام موافي، أنه الشخص الذي يريد الإقلاع عن التدخين بالانقطاع عن التدخين نهائيا سيشعر بالضيق لمدة أسبوع فقط حتى يصبح مستوى النيكوتين في الدم صفر مثله مثل باقي الأشخاص الطبيعيين.
وحذر الدكتور حسام موافي من لاصقات الإقلاع عن التدخين واللبان لأنها تؤدي إلى الوفاة حيث تقوم بإعطاء النيكوتين إلى الدم بديلا عن عدم شربه في السجائر، ولكن قد يحدث خلل مع زيادة تلك المادة المرسلة إلى الدم ويؤدي إلى حدوث خلل في ضربات القلب



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