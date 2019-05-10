نهائي أبطال أوروبا و"يوروبا ليج" من دولة واحدة

10 مايو 2019 - 01:50 ص

شهد موسم 2018-2019 واقعة فريدة من نوعها، فلأول مرة في التاريخ يكون طرفي نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) من دولة واحدة.



وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام في المباراة التي ستقام في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.



بينما سيكون نهائي "يوروبا ليغ" بين الثنائي الإنجليزي تشيلسي وأرسنال يوم 29 مايو/ أيار الجاري.

