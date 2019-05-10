» ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع

10 مايو 2019 - 01:40 ص

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم ترشيح القائم بأعمال وزير الدفاع "باتريك شاناهان" لقيادة الوزارة.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.



وقالت إن الرئيس ترامب يعتزم ترشيح شاناهان لمنصب وزير الدفاع لخدمته المتميزة التي أظهرها خلال الأشهر الماضية.



وأضافت ساندرز: "لقد أثبت شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية أنه أكثر من مؤهل لقيادة وزارة الدفاع، وسيواصل القيام بعمل ممتاز".



بدوره، قال شاناهان تعليقا على ذلك في بيان مكتوب، "أشعر بالفخر في اعتزام الرئيس ترامب ترشيحي لوزارة الدفاع".



وتابع شاناهان: "إذا حصلت على موافقة مجلس الشيوخ، فسأواصل تطبيق استراتيجية الدفاع الوطنية لفاعلية".

