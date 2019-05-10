  • الجمعة 10 مايو 2019
  • بتوقيت مصر05:25 ص
بحث متقدم
مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

أحد مؤسسي فيسبوك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "مارك زوكربيرغ"

شريف مدكور

شريف مدكور يكشف حقيقة علاجه على نفقة الدولة

النائب العام

إحالة طبيبين وممرضة لـ"الجنايات" بتهمة "تجارة الأعضاء"

قطر

بيان رسمي.. قطر تناشد السعودية "إزالة العراقيل"

الأعلى للإعلام

رصد إيحاءات جنسية في 4 مسلسلات رمضانية

أحمد سعد وسمية الخشاب خلال جلستهما التصويرية

أحمد سعد يرد على هجوم سمية الخشاب بتصريحات"جارحة"

محاكمة الشيخ محمد حسان في اتهامه بازدراء الأديان

هجوم سلفي- سلفي بين جبهتي "حسان" و"برهامي"

فرجانى ساسى ورامز جلال

أول تعليق لـ"ساسى" بعد مقلب رامز جلال

الشيخ محمد الحاج حسن

أعلى هيئة دينية تتحرك ضد "الشيخ" بطل الفيديو الإباحي

بن سلمان

بعد"الإقامة المميزة".. السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفيل

إسرائيل تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم

عرب وعالم

إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال
إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تزيد مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلًا

#

نتنياهو يهدد بتنفيذ حملة عسكرية في غزة

#

إسرائيل تهدد بـ"دفن قادة حماس" في أنفاق غزة

#

إسرائيل من الأمم المتحدة: سندفن قادة حماس داخل الأنفاق

قررت السلطات الإسرائيلية، السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل، بدءا من الجمعة، بعد أن كانت أوقفته قبل أيام، خلال التصعيد الإسرائيلي على القطاع.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، للأناضول: "إن الاحتلال أبلغنا بإعادة فتح البحر أمام الصيادين على مساحة 6 أميال من شمالي غزة وتزيد لـ 12 ميلا بحريا من ميناء غزة وحتى رفح جنوبا".
وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حسب الإعلام العبري.
وفجر الإثنين الماضي، أعلنت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تعتقل ضابطا سابقا في المخابرات لتسريبه معلومات سرية
» الأزهر يحسم حكم إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان
» هذا ما قاله محمد صبحي عن نسبة الطلاق في مصر
» تحذيرات من لصقات الإقلاع عن التدخين.. هذا ما تفعله
» تشيلسي وأرسنال ثاني نهائي إنجليزي في "يوروبا ليج"
» ترامب يعتزم ترشيح "شاناهان" وزيرًا للدفاع
» موعد أذان الفجر خامس يوم رمضان
» مواطن يهنئ وزير باكستاني برمضان بصفعة مفاجئة على وجهه
» لهذا السبب.. «ترامب» يطالب بمحاكمة جون كيري
» أول تعليق من «النني» بعد تأهل أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي
» براءة مصري في الكويت من تهمة الانضمام إلى داعش

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)