إسرائيل تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم

10 مايو 2019 - 01:20 ص

قررت السلطات الإسرائيلية، السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل، بدءا من الجمعة، بعد أن كانت أوقفته قبل أيام، خلال التصعيد الإسرائيلي على القطاع.



وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، للأناضول: "إن الاحتلال أبلغنا بإعادة فتح البحر أمام الصيادين على مساحة 6 أميال من شمالي غزة وتزيد لـ 12 ميلا بحريا من ميناء غزة وحتى رفح جنوبا".



وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.



وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.



وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حسب الإعلام العبري.

