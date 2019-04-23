» "ساسي" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

23 أبريل 2019 - 01:26 ص

زف فرجاني ساسي، المحترف التونسي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة مساء الأثنين.



ونشر اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صور لبدأ التدريبات التأهيلية، ومرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي، تمهيدا لعودته للملاعب مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وكان «ساسي» تعرض للإصابة في مواجهة الأبيض، أمام حسنية أغادير المغربي، ببطولة الكونفدرالية، بكسر في الشظية، وعلى أثرها أجرى عملية جراحية، في تونس.