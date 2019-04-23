زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبًا لهذا السبب

23 أبريل 2019 - 12:49 ص

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونج أون سيزور روسيا قريبا؛ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.

