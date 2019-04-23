» فلسطين تبحث علاج المرضى في مصر والأردن

23 أبريل 2019 - 12:20 ص

أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى الجديد، محمد أشتية، الإثنين، أن حكومته أرسلت وفدًا إلى مصر والأردن لدراسة بدء التحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الفلسطينية الشهر الماضى الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية، وقال «أشتية» في بداية جلسة حكومته في رام الله: «أرسلنا وفدًا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية للدول العربية والاستغناء عن التحويلات الطبية إلى إسرائيل».



كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في 26 مارس الماضى وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، ردًّا على اقتطاع سلطات الاحتلال مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهريا لصالح السلطة. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار قال إن «القرار سياسى بامتياز ردًّا على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا».



اقتطعت إسرائيل في فبراير الماضى أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة، بحجة أن بعض تلك الأموال تذهب لأهالى الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مما أدى إلى تزايد الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية في تسديد رواتب موظفيها، بينما تبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار، ويبلغ عدد المستشفيات الفلسطينية حوالى 45 ما بين قطاع عام وخاص،

