» منافس السيسي: "التعديلات الدستورية توفر على مصر مليارات"

قال موسى مصطفى موسى،منافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة، "إن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها مؤخرا، سوف توفر على حزانة الدولة مليارات، وأن توقيتها عبقري".

وقال في تصريحات لبرنامج «المشهد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، مساء الاثنين، إن «تقديم التعديلات الدستورية تم بعد دراسات عديدة ومن خلال نهج مؤسسي»، متوجهًا بالشكر لأعضاء البرلمان الذين اقترحوا هذه التعديلات.

وأضاف «توقيت التعديلات الدستورية عبقري جدًا، حيث أنها ستعطي فرصة للأحزاب للعمل خلال السنوات المقبلة، وإثبات نفسها»، متابعًا: «هذا الأمر كان إلزاميًا خلال هذه الفترة».

وأوضح أن «تعديل المادة 140 من الدستور سيعطي فرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازاته الضخمة، كما أنه سيوفر على الدولة أموال الانتخابات الرئاسية 2022»، مضيفًا: «الانتخابات بتكلف الدولة مليارات».

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع اللجان على مستوى الجمهورية؛ وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأت عمليات الفرز في بعض اللجان على مستوى الجمهورية.