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شكوك حول مشاركة «النقاز» أمام سموحة

الرياضة

حمدي النقاز
حمدي النقاز

أمير سعد

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المصريون

الهلال

تحوم الشكوك حول مشاركة التونسي حمدى النقاز، مع الفريق الكروي بنادي الزمالك خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

وخضع النقاز لبرنامج علاجى تأهيلى بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية أثناء مشاركته ضد المقاولون، وأدت لغيابه عن مباراة القمة الـ117 أمام الأهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومن المقرر أن يستمر حازم إمام فى المشاركة مع الزمالك أمام سموحة، بدلاً من النقاز، خاصة أن حازم قدم أداء مميزًا فى مواجهة الأهلى ونال إشادة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس.


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