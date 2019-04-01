» الترجي بطلًا لكأس السوبر التونسي

01 أبريل 2019 - 08:14 م

فاز فريق الترجي ببطولة كأس السوبر التونسي، بعد الفوز على البنزرتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب نادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أنيس البدري الهدف الأول للترجي فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها يوسف البلايلي

وأضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للترجي فى الدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة من يوسف البلايلي جعلت الخنيسي في مواجهة مباشرة مع حارس البنزرتي ليضعها على يساره.

وحصل البنزرتي على ركلة جزاء فى الدقيقة 32 من زمن المباراة، بعد عرقلة أيمن محمود مدافع الترجي للمهاجم واتارا داخل منطقة الجزاء.