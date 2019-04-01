» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمصر، مذكرة تفاهم في مجال التقاعد، وذلك بمقر المؤسسة الرئيسي بمدينة الرياض.
وقّع المذكرة محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ومن جانب الهيئة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محمد سعودي قطب.
وأوضح محافظ المؤسسة أن المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين ودعمًا للجهود المشتركة في مجال التقاعد، ولتبادل التجارب والدراسات في مجال الأبحاث والتخطيط التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره لخدمة المستفيدين وأصحاب المعاشات.
يُذكَر أن هذه هي أول مذكرة تفاهم سعودية مصرية مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات في مجال التقاعد، حيث تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر لدى الطرفين لتحسين المهارات وتطوير القدرات، كما تضع المذكرة إطارًا للتشاور والتنسيق بين الطرفين فيما يستجد في المجال التقاعدي بين البلدين.