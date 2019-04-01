  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:48 م
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات

وزير القوى العاملة محمد سعفان

«القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 12 ألف فرصة عمل

الملك سلمان

أول فيديو للحظة مغادرة الملك سلمان القمة العربية

أرشيفية

الحكومة: تفعيل زيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد

اشتباكات

بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا

وفد أمني مصري

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

كاف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

«علماء المسلمين» ينتفض ضد رفع الأذان مع الترانيم بالمغرب

ستاد برج العرب

كلام نهائي.. مباراة الاتحاد والأهلي ببرج العرب وتعديل موعدها

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل في هذا الموعد

مستشار النمسا يدين الاعتداء على مسلمة في بلاده

عرب وعالم

الاعتداء على مسلمة في النمسا
الاعتداء على مسلمة في النمسا

وكالات

أخبار متعلقة
#

"البشير" يدعو إلى تعاون أمني مع مصر

#

القيعي: الأهلي لن يفوز بالدوري بسبب "أشياء خارج كرة القدم"

#

بوتين: روسيا سترد بشكل فعال حال هذا الأمر

#

تركيا ترد.. من أين حصلت أنقرة على تسجيلات القنصلية؟

أدان مستشار النمسا، سيباستيان كورز، الإثنين، اعتداءا لفظيا وجسديا مدفوعا بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وقع في بلاده ضد امرأة مسلمة.

وقال كورز على حسابه في موقع "تويتر": "هجوم مقزز، أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وأرفق المستشار النمساوي تغريدته بتقرير يحتوي على فيديو صورته الضحية وهي فتاة مسلمة من مواليد النمسا يظهر هجوما لفظيا وجسديا ضدها، من قبل نمساوية مسنة، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف كورز: "في النمسا، ندافع عن التعايش بين كل الأديان بسلام وباحترام".

واتهم مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي الحكومة اليمينية بالمسؤولية عن "تزايد مظاهر الإسلاموفوبيا في البلاد".

وأدان عدد من المواطنين بالإضافة لبعض منظمات المجتمع المدني الهجوم، وأعلنوا تضامنهم مع الضحية.

كما أشارت عدد من التقارير الإعلامية، أن سياسات التمييز والمناهضة للمهاجرين والمسلمين التي اتبعتها الحكومة النمساوية اليمينية المتطرفة التي تحكم البلاد منذ أكثر من عام أدت إلى ارتفاع عدد الاعتداءات العنصرية في النمسا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس خادم الحرمين.. الهلال يخطف تأهلًا مثيرًا على حساب الاتفاق
» صفاء الهاشم تزعم سرقة أعضاء كويتي توفى بمصر
» 200 جنيه غرامة التسطيح فوق القطارات
» حساسين يكشف سبب توقف قناة الرافدين
» الترجي بطلًا لكأس السوبر التونسي
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونيوكاسل
» «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد
» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات
» ماكرون يعين سيدة من أصل سنغالي متحدثة باسم الحكومة
» «الطيب» يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بتشكيله الجديد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك