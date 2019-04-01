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لمدة 15 يومًا..

حبس المتهمين في واقعة فتاة جامعة الأزهر

قضايا وحوادث

حبس
حبس

أحمد سالم

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قررت النيابة العامة حبس 4 متهمين في القضية المتعلقة بفتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قررت الأسبوع الماضي حبس أستاذ بجامعة الأزهر فرع أسيوط وآية حامد، المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول الواقعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ومن المنتظر أن يجرى نظر تجديد حبس المتهمين جميعا بعد انتهاء مدة حبسهم المقررة من قبل النيابة ب15 يوما.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول واقعة فتاة جامعة الأزهر فرع أسيوط بالإضافة لمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون في تنفيذ أغراضها.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر في وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات حول ما وصفه بالأخبار الكاذبة والشائعات حول اختطاف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط.


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