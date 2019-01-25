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"فتح" تتجه لإنهاء حكومة التوافق الفلسطينية

عرب وعالم

حركة فتح
حركة فتح

وكالات

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حماس

فلسطين

فتح

قال مصدر مطلع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الجمعة، إن الحركة تتجه لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، خلفًا لحكومة التوافق، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة "حماس".

ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيضات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، ضوملف الموظفين الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أوضح المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه، أن اللجنة المركزية لـ"فتح" عقدت مساء الخميس، اجتماعًا في مكتب نائب القائد العام للحركة محمود العالول، بمدينة رام الله.

وأضاف أن اللجنة "بحثت في اجتماعها ملف تشكيل حكومة جديدة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وبين المصدر، أنه جرى ترشيح أسماء قيادية في الحركة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، دون ذكرهم.

وذكر أن اللجنة المركزية رفعت توصياتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المتوقع أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا برئاسة عباس، لبحث ملفي الانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة جديدة، بحسب المصدر ذاته، الذي لم يحدد موعد الاجتماع.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "فتح"، أو من الحكومة الفلسطينية حول ما ذكره المصدر.

وتضم القيادة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمناء الفصائل، وقادة الأجهزة الأمنية، ورئيس الوزراء، برئاسة الرئيس.

ومنذ سبتمبر 2013 يترأس رامي الحمد الله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس.

وفي فبراير 2014 شكل "الحمد الله" حكومة الوفاق بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"فتح".


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