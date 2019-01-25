5 طرق طبيعية لتقوية جهاز المناعة

25 يناير 2019 - 06:09 م

أعلن العلماء من جامعة كوين ماري في لندن، أنه ليس من الضرورة استخدام الدواء لتقوية جهاز المناعة، فهناك خمس طرق طبيعية لتحسين الصحة والحفاظ عليها.

وينصح العلماء بتناول نبتة المريمية المعروفة على نطاق واسع لخصائصها المضادة للبكتيريا، المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وكذلك يمكن استخدامه للوقاية من نزلات البرد، بحسب "ديلي ميل".

وأشار الخبراء، أن استخدام زهرة البيلسان، وفقا لدراسات حديثة تساعد على مقاومة الإنفلونزا والبرد بشكل سريع.

وتساعد الخضروات والفواكه في تقوية المناعة، وبالأخص الطماطم والبرتقال والشمندر والبطاطس الحلوة والباذنجان والبطيخ، ويمكنك ملاحظة التأثير الإيجابي بعد أسبوع من تناول هذه المنتجات.

ومن النباتات التي تساعد في تقوية جهازك المناعي، الثوم والزنجبيل والأوريجانو والكركم، فلديهم خصائص مضادة للجراثيم، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة، وطريقة أخرى لتجنب نزلات البرد هي شرب عصائر الفواكه والخضروات الطازجة.

وجاء العلماء إلى هذه النتائج، بعد دراسة شارك فيها 11 ألف شخص من 14 دولة حول العالم.

وفي سياق آخر، أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على حمام بارد بانتظام لديهم المزيد من خلايا الدم البيضاء بنسبة أكبر من أولئك الذين يفضلون الاستحمام الساخن.