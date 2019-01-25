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«حساسين» يقدم الورود لقيادات وضباط شرطة كرداسة

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النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين

حسن علام- متابعات

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وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التهنئة والتحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة في عيدهم الـ67.

وقال "حساسين" خلال تقديمه باقات الورود لجميع قيادات وضباط وجنود مركز شرطة كرداسة، إن جميع قيادات مدير مديرية أمن الجيزة يستحقون التحية، وفي مقدمتهم اللواء دكتور مصطفى شحاته مدير الأمن، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، والعميد أشرف زمزم مساعد فرقة شمال الجيزة، والعميد رضا محمد سعيد مأمور مركز كرداسة، والمقدم محمد عبدالشكور مفتش مباحث كرداسة، والرائد إسلام سمير رئيس المباحث.

وأكد أن قيادات وضباط وجنود مركز شرطة كراسة، كانوا من الأبطال البواسل الذين دافعوا وقدم عدد منهم أرواحه فداء لمصر وشعبها خلال تصديهم لشياطين الاحتلال الإخواني.


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