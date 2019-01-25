التصديق على تغيير اسم مقدونيا

25 يناير 2019 - 05:54 م

صادق البرلمان اليوناني، الجمعة، على اتفاقية تغيير اسم مقدونيا، إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وصوّت 153 نائب بـ "نعم" على الاتفاقية، مقابل تصويت 146 نائبا بـ "لا"، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان اليوناني البالغ 300 مقعدا.

ومن المنتظر بعد إقرار البرلمان لاسم "جمهورية مقدونيا الشمالية"، أنّ تصبح الأخيرة العضو الـ 30 في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي 11 يناير الجاري، وافق البرلمان المقدوني على تعديلات دستورية تقضي بتغيير اسم البلاد إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بموجب اتفاقية "بريسبا" المبرمة مع أثينا في يونيو 2018.

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة في 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الجديدة.

وتقول اليونان، التي تضم إقليمًا يحمل الاسم "مقدونيا"، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي والناتو بسبب الرفض اليوناني.