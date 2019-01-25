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وزيرة البيئة: الشرطة قدمت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن

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الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد

حسن علام- متابعات

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رجال الشرطة

فؤاد

اللواء محمود توفيق

ياسمين

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة، بعيد الشرطة المصرية، اليوم الجمعة.

وقالت "فؤاد"، إن الشرطة المصرية قدمت أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وهو النموذج المشرف الذي ينبغي أن نحتذي به جميعاً، ليتسنى لنا تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.
كما أشادت وزيرة البيئة بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة، تحت قيادة الوزير، لتوفير الأمن والأمان للمواطن المصري وضيوف الوطن، متمنية لهم التوفيق والسداد لما فيه خير لصالح مصر.

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