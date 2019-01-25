» مصرع عامل أثر سقوطه من أعلى سطح منزله

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بولاق الدكرور

السقوط من أعلي منزل

لقى عامل مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المتوفى اختل توازنه وسقط دون وجود شبهة جنائية.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى سطح منزله.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى "عامل" مسن اختل توازنه أثناء تواجده أعلى سطح منزله مما أسفر عن سقوطه ارضًا ومفارقته الحياة، وأكدت التحريات عدم وجود شهبة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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