» مصرع عميد شرطة ووالدته في حادث ببنى سويف

25 يناير 2019 - 05:39 م

لقى عميد شرطة في العقد السادس من عمره مصرعه ووالدته المسنة على الطريق الصحراوى بمحافظة بنى سويف بسبب انفجار الإطار الخلفي لسيارته.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، إخطارًا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي «طريق الجيش» بمركز ببا.

وتبين من تحريات العميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائى، أنه أثناء سير السيارة قيادة عميد شرطة محمد عبدالحفيظ عبدالبر، 52 سنة، من قوة قطاع الأمن العام، مقيم الجيزة، قادمًا من أسيوط اتجاه القاهرة وأمام مركز ببا انفجر الإطار الأمامي الأيمن، مما أدي لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة والدته رقية عبدالحافظ نور الدين، 75 سنة، ربة منزل، مقيمة ديروط بأسيوط.

تم نقل الجثتين لمستشفى بني سويف الجامعي، وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.