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"ميسي" يطالب باستئناف عمليات البحث عن مواطنه «سالا»

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إيميليانو سالا
إيميليانو سالا

حسن علام- متابعات

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ميسي

برشلونة

حث لاعب نادي "برشلونة" الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، السلطات المكلفة بالإشراف على عمليات البحث عن لاعب كرة القدم الأرجنتيني "إيميليانو سالا" الذي كان على متن الطائرة المفقودة فوق جزر القنال الإنجليزي، على عدم التوقف عن البحث حيث إنه لا يزال هناك أمل في العثور عليه.

وأعرب ميسي - في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) - عن دعمه لعائلة سالا، داعيا السلطات إلى مواصلة عمليات البحث عقب إيقافها أمس، قائلا "طالما هناك فرصة وبصيص من الأمل، نطالب بعدم التوقف عن البحث عن إيميليانو سالا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن منشور ميسي يأتي عقب يوم من مناشدة شقيقة سالا "رومينا" للسلطات باستئناف عمليات البحث عن شقيقها بعدما تم إيقافها أمس حيث قالت الشرطة إن أي أمل في العثور على سالا حيا أمر "بعيد للغاية".

في السياق ذاته، أعرب لاعبا نادي "مانشستر سيتي" الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني "سيرخيو أجويرو" و"نيكولاس أوتامندي" عن أملهما في العثور على لاعب كرة القدم الأرجنتيني "إيميليانو سالا" الذي كان على متن الطائرة المفقودة فوق جزر القنال الإنجليزي، على قيد الحياة.

وكان سالا البالغ من العمر 28 عاما متوجها من فرنسا إلى مدينة "كارديف" عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة من أجل الانضمام إلى نادي "كارديف سيتي" الذي قام بالتوقيع له مؤخرا، وذلك عندما فقد الاتصال بطائرة الركاب الصغيرة التي كان على متنها قبالة سواحل جزيرة "جيرنزي" إحدى جزر القنال الإنجليزي.

وكان نادي "كارديف سيتي" الإنجليزي قد أعلن مؤخرا تعاقده مع الأرجنتيني سالا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة ثلاث مواسم ونصف مقابل 19 مليون دولار.


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