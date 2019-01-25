مشاجرة بين مسجلين خطر تنتهي بمقتل أحدهما

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الدقهلية

مصرع مسجل خطر

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر فى مشاجرة بالسلاح الآلي بين مسجلين خطر بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية .

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بالسلاح الآلي بين مسجلين خطر بقرية البجلات ومصرع أحدهم وإصابة آخر .

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ حيث تبين حدوث مشاجرة بين كل من عصام المتولي أبو عطوة 42 عاما من البجلات وحسن السعيد أحمد العبده 35 عامًا ومصطفى ياسين ابو زيد 36 سنة وجميعهم مسجلين جنائى حيث قام الأول بإطلاق النيران عليهم من سلاح آلى، مما أدى إلى الى اصابة الثانى بطلق نارى بالرأس ووفاته وكذا اصابة الثالث .

فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي سابقًا " مسجلين جنائي فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشقى منية النصر، وجار البحث عن المتهم الأول الذى تمكن من الهرب،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.


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