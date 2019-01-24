أسرار وحكايات "السادات".. مع المشايخ والدعاة

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أنهى خصومة بليغ حمدى مع النقشبندى.. رشّح الشيخ كشك لبرنامج إذاعى.. واصطحب "قارئ الملوك" إلى القدس

عندما يذكر الرئيس الراحل أنور السادات، تذكر السياسية ودواهيها، كما يحضر إلى الذهن أيضًا عبقرية النصر فى حرب أكتوبر، لكن كان هناك جانب آخر للسادات، وهو علاقته بالقراء والمنشدين والدعاة، حيث كان مغرمًا بالشيخ الراحل وقارئ الرؤساء والملوك "مصطفى إسماعيل"، والذى كان السادات يعشقه، ويقّلده فى أداء وترتيل القرآن.

كما تدخل أيضًا فى إنهاء خصومة كانت بين بليغ حمدى وكروان الابتهالات الشيخ النقشبندى، وانتهت بأداء عمل فنى رائع بين الرجلين.

لكن الغريب، دعوة الرئيس السادات للداعية الشهير "عبد الحميد كشك"، والذى عرف لاحقًا أن الرئيس كان فى انتظاره فى أحد اللقاءات، وذلك بحسب ما أخبره شيخ الأزهر وقتها.

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