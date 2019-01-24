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بمشاركة «تريزيجيه»..

قاسم باشا يتأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

قاسم باشا

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا إلى التأهل لربع نهائي كأس تركيا، بعد فوزه على ضيفه فريق ألانيا سبور بهدف وحيد فى مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، فى إياب ثمن نهائي البطولة.

 شارك النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه فى دقائق المباراة الـ 120 كاملة، وقدم مستوى متميز لقى استحسان الجماهير المتواجدة فى المدرجات.

وتعرض جوزوى سا لاعب قاسم باشا للطرد فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

سجل هدف قاسم باشا تاركان سيربيست فى الدقيقة 113 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى ربع النهائي.


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