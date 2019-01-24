وسيط أفريقي يطالب بتوحيد الحكومة والمعارضة بجنوب السودان

24 يناير 2019 - 08:55 م

طالب "أوغسطينو نجورغي" رئيس مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام بجنوب السودان، بضرورة توحيد القوات المسلحة التابعة للحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، قبيل تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة المرتقب في مايو المقبل.

وأضاف نجورغي (كيني الجنسية)، في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول"، الخميس، بجوبا، أنه "من المهم توحيد جميع القوات في جنوب السودان تحت قيادة واحدة خلال الفترة ماقبل الانتقالية (تبدأ في مايو)".

وأكمل: "لذلك يجب على الأطراف الإسراع في تنفيذ تلك الخطوة، والحكومة الحالية عليها مضاعفة الجهود لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية".

وأشار "نجورغي"، أن غياب الدعم وضيق الوقت يعدان من التحديات الحقيقية التي تقف أمام عملية السلام في جنوب السودان .

ومفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، هي آلية تم إنشاؤها من قبل وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة، في سبتمبر الماضي، بهدف تقييم ومراقبة تنفيذها.

وتنص الاتفاقية علي أن يتم تدريب القوة المشتركة من الحكومة و المعارضة من قبل الجيش السوداني و الأوغندي خلال الفترة ماقبل الانتقالية، تمهيداً لنشرها بالعاصمة جوبا لحماية أعضاء الحكومة الانتقالية و المنشآت الحيوية خلال الفترة الانتقالية المقدرة بثلاث اعوام وست أشهر.

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا.