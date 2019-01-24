» كأس آسيا.. إيران تصطدم باليابان في نصف النهائي

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المصريون

حجز منتخب إيران مقعدًا له في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم اسيا 2019، بعد تخطيه منتخب الصين بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد"، فى ربع نهائي البطولة.

نجح المنتخب الإيرانى فى إنهاء المباراة من الشوط الأول بتسجيله ثنائية، جاء الهدف الأول عن طريق لاعبه مهدى طارمى فى الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعد خطأ دفاعى من لاعبى منتخب الصين يستغلها لاعبى إيران ويفتتحوا التسجيل.

وأضاف سردار أزمون ثانى أهداف منتخب إيران فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء، بعد انفراد تام بمرمى الصين، ثم راوغ الحارس ووضعها فى المرمى الخالى.

استمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، مع محاولات من جانب المنتخب الصينى الذى حاول فى العودة بالنتيجة، ولكن دفاع منتخب إيران وقف سدا منيعا أمام هجمات التنين الصينى، ولكن نجح كريم الإنصارى فى إضافة ثالث أهداف إيران فى الدقيقة 91 من زمن المباراة.

بهذا الفوز يواجه منتخب إيران نظيره المنتخب اليابانى فى مواجهة من العيار الثقيل فى نصف نهائي كأس أمم اسيا 2019، يوم الاثنين المقبل على ملعب "هزاع بن زايد"، فى الرابعة عصرا.  

 


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