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الشوط الأول.. تعادل مثير بين الزمالك وبيراميدز

الرياضة

الزمالك
الزمالك

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الزمالك

الشوط الاول

بيراميدز

انتهى الشوط الأول بين الزمالك ونظيره بيراميدز، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم فرجانى ساسي للزمالك فى الدقيقة السابعة قبل أن ينجح إيريك تراوي فى إحراز التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 15 ، ثم يحرز كينو لبيراميدز فى الدقيقة 37 ثم يتعادل محمود علاء للزمالك فى الدقيقة 41 .

بدأت المباراة هجومية من بيراميدز وكاد عبدالله السعيد أن يحرز الهدف الأول قبل مرور دقيقة بعد تمريرة بينية من قفشة تصل لعمر خربين الذى يهيئها لعبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة على يسار عماد السيد.

بعدها بدقيقة  يرد عمر السعيد بهجمة للزمالك بعد عرضية طويلة من حمدى النقاز تخرج لركنية.

بعدها يهدأ اللقاء و يستمر اللعب فى و سط الملعب ، ثم تسديدة من إبراهيم حسن لاعب الزمالك تخرج بعيدة عن المرمى.

وفى الدقيقة 6 ضربة حرة للزمالك يلعبها كهربا يسددها فرجاني ساسي ينقذها المهدي ببراعة.

يستمر الضغط الزملكاوى  وفى الدقيقة 7 ينجح فرجاني ساسي لاعب الزمالك من إحراز هدف التقدم من تسديدة رائعة ومتقنة تسكن " المقص الأيسر " لشباك المهدي سليمان .

يواصل الزمالك الضغط و الإستحواذ على الكرة يقابلها إعتماد من لاعبي بيراميدز على العرضيات الطويلة لكن دون خطورة.

وفى الدقيقة 14 عرضية من السعيد تصل لتراوي الذى يراوغ عماد السيد لكن يفشل فى استغلالها و احراز هدف.

بعدها تمريرة لقفشة وعرضية من بكار تصل لتراوي المتواجد بمفرده ويتابعها فى المرمى معلنا عن هدف التعادل.

فى الدقيقة 19 تمريرة تصل لعمر السعيد المتواجد على حدود منطقة بيراميدز يسجلها بعيدة عن المهدى سليمان.

وفى الدقيقة 24 هجمة خطيرة للزمالك بعد تمريرة رائعة من عمر السعيد تصل للنقاز المتواجد داخل منطقة جزاء بيراميدز ويسددها قوية ينجح المهدي فى الإمساك بها.

فى الدقيقة 25 إنذار أصفر لتراوي لاعب بيراميدز بعد عرقلة لإبراهيم حسن.

فى الدقيقة 25 عرضية رائعة من النقاز تصل لكهربا يسددها تصل إلى عمر السعيد المنفرد بالمرمى ولكن تحتسب تسلل.

يهدأ اللقاء لدقائق و يستمر اللعب فى وسط الملعب لأكثر من دقيقة. 

فى الدقيقة 32 ضربة حرة لبيراميدز يلعبها قفشة أرضية لكينو يسددها رائعة تخرج بجوار القائم الأيسر للزمالك.

فى الدقيقة 33 إنذار أصفر لرجب بكار لاعب بيراميدز بعد عرقلته لكهربا.

فى الدقيقة 36 كرة خد وهات بين السعيد و خربين ثم يلعبها عبدالله السعيد لـكينو المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها رائعة على يمين عماد السيد معلنا عن الهدف الثانى و التقدم لبيراميدز.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز في جعبته 41 نقطة، متصدرًا جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة فاز في 13 وتعادل في 8 وخسر مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يحصد 38 نقطة ويحتل المركز الثاني، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 10، وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة.

وفى الدقيقة 38 يتوغل عبدالله جمعه و يمر من أكثر من لاعب ويلعبها عرضية رائعة لعمر السعيد يسددها تسكن شباك مرمى بيراميدز قبل أن يعلن الحكم المساعد تسلل السعيد .

وفى الدقيقة 40 يضغط الزمالك ويستقبل كهربا كرة على منطقة جزاء بيراميدز ويسددها قوية تخرج لركنية.

بعدها بدقيقة يمرر فرجاني ساسي عرضية رائعة يقابلها عمر السعيد تصل لمحمود علاء الذى يسكنها مرمى بيراميدز معلنا عن هدف التعادل.

يهدأ اللقاء بين الفريقين لأكثر من دقيقة و يستمر اللعب فى وسط الملعب لينتهي الشوط الأول 2 / 2.

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