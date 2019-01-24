عامل يذبح زوج شقيقته

24 يناير 2019 - 08:46 م

تخلص عامل من زوج شقيقته في شبرا الخيمة، بذبحه من الرقبة بآلة حادة بسبب تعديه على شقيقته بالضرب والشتائم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد صمويل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول "ش. ش. س"، 28 عاما، سائق، جثة هامدة إثر جرح قطعي في الرقبة.

جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد يحى راضي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج القتيل بسبب تعدي المجني عليه الدائم على زوجته وتدعى "أ. س"، 22 عاما، ربة منزل، وإهانتها وضربه لها، فاتصلت الزوجة بشقيقها لفض خلاف بينها وبين القتيل وعندما حضر شقيقها اشتبك القتيل بزوجته وتعدى عليها بالضرب والشتائم فاستشاط شقيق الزوجة غيظا وأمسك آلة حادة وطعن الزوج في رقبته ففصلها عن جسده ولقى الزوج مصرعه.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على المتهم ويدعى "م. س"، 38 عاما، عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.