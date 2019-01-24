إعفاء أسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو

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مجلس أسر الشهداء

متابعات - خالد الشرقاوي

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قال اللواء محمد عبدالمنعم، أمين عام مجلس أسر الشهداء، إن المجلس يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل المجلس جاءت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير، تحت مسمى صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتم تغيير الاسم بقرار من رئيس الوزراء للمسمى الحالي.

وتابع أمين عام مجلس أسر الشهداء، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الدولة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والسكنية لأسر الشهداء، لافتًا إلى أن هذا المجلس خاص بمصابي ثورتي 25يناير و30 يونيو، ومصابي الحوادث الإرهابية.

وأشار إلى أن هناك تحديث بشكل مستمر لبيانات أسر شهداء، أما مصابي الجيش والشرطة فيختص بهما وزارتي الدفاع والداخلية.

لافتًا إلى أن أسرة الشهيد تحصل على تعويض مادي يصل لـ100 ألف جنيه ومعاش بحد أدنى 1500 جنيه، أما المصاب فيحصل في حالة الشفاء على 5آلاف جنيه كتعويض، والمصاب بعجز كلي يحصل على 100 ألف جنيه.

وأضاف أن محافظة القاهرة لها النصيب الأكبر من الشهداء بإجمالي 354 شهيدًا، و2086 مصابًا، ويليها محافظة الجيزة والإسكندرية والقليوبية، والبحيرة.

وأردف أن هناك إعفاء لأسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو، وهناك تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي لإعفاء أسر الشهداء من المصروفات، مضيفًا أن المجلس استلم 2000 شقة من وزارة الإسكان لأسر الشهداء والمصابين.


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