اليونان تعلن دعم الرئيس "مادورو"

24 يناير 2019 - 08:39 م

أعرب حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) الحاكم في اليونان، عن دعمه الكامل للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية اضطرابات تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الداخلية السابق، رئيس مجلس إدارة "سيريزا"، بانوس سكارليتيس، عقب لقائه بالسفير الفنزويلي لدى أثنيا، فريد فرنانديز.

وقال سكارليتيس، "يقدم سيريزا (يترأسه رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس) دعمه الكامل للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ويتضامن معه".

وأضاف سكورتليز، أن الوضع الذي تشهده فنزويلا يزعزع استقرار الحكومة ويهدف إلى إظهار رئيس البلاد بأنه غير شرعي.

وبيّن أن ذلك لا يتوافق مع الحوار المفتوح بين الحكومة والمعارضة.

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان جوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس الفنزويلي المنتخب مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأدى مادورو، اليمين الدستورية، قبل أيام، إثر فوزه بفترة ولاية جديدة مدتها 6 سنوات في انتخابات رئاسية جرت في 20 مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، معتبرين أن "مخالفات واسعة النطاق" شابتها.