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قيادي بالجماعة الإسلامية يطالب بإنهاء مظاهرات السودان

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حسن عاشور

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الجماعة الإسلامية

مظاهرات السودان

قال المهندس حمدي عبد الرحمن القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، إن معظم دول المنطقة لن تسمح بسقوط البشير أو على الأقل لن تسمح بحلول الفوضى في السودان لأن ذلك فيه عبث بالأمن القومي لتلك الدول وعلي رأسها مصر.

وأضاف في بيان له ألطعت "المصريون" على نسخة منه :" استمرار المظاهرات في السودان  فيه خسارة فادحة للمتظاهرين وللحكومة وللوضع في السودان،وهي مظاهرات عفوية من غير قائد يوجه أو يتحكم أو يستطيع في حالة نجاح الثورة أن يصل بالسفينة إلى بر الأمان".

وتابع :"وفي الحقيقة عندما نتكلم عن نظام البشير من الناحية الاقتصادية نقول عندما تولي البشير وبعد فترة مع ظهور البترول حدثت طفرة وبعد أن كان الجنية المصري يساوي ما يعادل خمسين جنيها سودانيا أو أكثر أصبح الجنيه السوداني يساوي أربعة جنيهات مصرية تقريبا  ،ولكن تدهور الحال بالطبع بعد انفصال الجنوب وذهاب معظم البترول لدولة الجنوب".

وأشار عبد الرحمن إلى إن الحراك في الشارع السوداني نبه الحكومة للأزمة وبدأ في محاولة تحسين الأوضاع ولكن المظاهرات مستمرة وبدأ البشير يستعين بالخارج

  وطالب القيادي التاريخي في الجماعة الإسلامية ، الشعب السوداني أن يعود ويكتفي بهذا القدر،لأن الاستمرار سيفقد الجميع كل شيء.


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