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تفاصيل صادمة فى العثور على جثة مقطعة أشلاء

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العثور على جثة مجهولة الهوية بقنا
العثور على جثة مجهولة الهوية بقنا

أحمد الشربينى

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العثور على جثة

تقطيع جثة

انتقام الشرف

كشفت الأجهزة الأمنية غموض العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء بترعة الإسماعيلية، وتبين أن الجريمة انتقامًا للشرف.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بالعثور على رأس وأشلاء جثة مقطعة وموضوعة داخل جوال، بأحد جوانب ترعة الإسماعيلية.

وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مخبز اشترك مع ابنته في تنفيذ الجريمة، باستدراج المجني عليه إلى ترعة الإسماعيلية وتقطيعه إلى أجزاء انتقامًا لشرفه بعدما اكتشف علاقة آثمة بين المجني عليه وابنته المتهم الرئيسي.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الحادث وقرر الأول أنه عقب قضاء عقوبة الحبس على ذمة إحدى القضايا وخروجه من السجن ووفاة زوجته نما إلى علمه بسابقة وجود علاقة آثمة بينها والمجني عليه وارتباطه بابنته "الطالبة" بعلاقة عاطفية واستيلائه منها على كمية من المشغولات الذهبية ورفضه إعادتها فاتفق مع ابنته على الانتقام منه واستدرجت المجني عليه يوم تغيبه إلى شقة يمتلكها بعقار بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة وقاما بتوثيقه وتعدى عليه بالسكين المعثور عليه فأودى بحياته ووضع الجثة وقام بتقطيع الجثة إلى أجزاء ووضعها داخل فارغ شيكارة أسمنت وأكياس بلاستيك وتخلصا منها.

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