بالصور.. خطأ فادح لـ"الأهرام" بسبب حفيدة الملك فاروق

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حفيدة الملك فاروق
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متابعات - الدويني فولي

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وقعت جريدة “الأهرام” المطبوعة، في عددها الصادر أمس الإثنين، في خطأ فادح، بنشرها صورة خاطئة للأميرة فوزية لطيفة حفيدة الملك فاروق من نجله أحمد فؤاد.

نشرت “الأهرام” صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى البعض أنها للأميرة فوزية، التي عقدت قرانها منذ 3أيام، ولكن في الحقيقة هي لفتاة انتشرت صورها وفيديوهاتها على إنستجرام الصيف الماضي، في حفل زفافها الأسطوري، الذي غنت فيه لعريسها.

الصورة المزيفة للأميرة فوزية هي لـ إيزابيلا كوموفيتش، زوجة رجل الأعمال اللبناني كريم خطاب، واللذان تزوجا منذ عدة أشهر.

من جانبها احتفلت الأميرة فوزية بزفافها على الفرنسي “سيلفيان هونودو”، في منزله بمدينة جنيف السويسرية، وذلك حضور عدد من أفراد وأصدقاء العائلتين، ووالدها الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر.




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