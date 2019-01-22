مدون إسرائيلي يؤدي صلاة عبرية بمسجد قطر الكبير

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قام المدون الإسرائيلي بن تسيون تشدنوفسكي، ذو الأصول الروسية، بنشر صور له في سوق واقف الشهير بالدوحة، وصورة أخرى في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

كما قام بنشر، صورة له وهو يضع الشماغ القطري على رأسه في العاصمة القطرة الدوحة.

وأثارت صورة المدون الإسرائيلي سخطًا واسعًا من قبل مغردين قطريين، عبروا عن رفضهم الشديد لأي خطوة نحو "التطبيع".

وأعرب الناشطون عن استيائهم، من قول "بن تسيون"، إنه أدى صلاة عبرية "من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب"، داخل المسجد الكبير في قطر.

وأضافوا أن بن تسيون يتنقل بين الدول العربية، بجواز سفر دولة أوروبية، وليس بجوازه الإسرائيلي.

يذكر أن بن تسيون هو مدون إسرائيلي مثير للجدل، سبق له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، ومعالم تاريخية في مصر، والكويت.

ويكتب المدون بن تسيون، في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وله العديد من الصور على حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية، ويعد أحد المستوطنين المتدينين بالإضافة إلى صور تذكارية مع العديد من حاخامات إسرائيلية.

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