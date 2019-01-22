  • الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

مسئول عن طفل "البالوعة": "الغطاء أتسرق"

سهيل الحسن وبشار

ذراع بشار اليمني يشبه نفسه بـ "خالد بن الوليد"

سحر نصر

مصر جنت ثمار الإصلاح الاقتصادى الجرىء

صدام حسين

ألف وثيقة تكشف أسرارًا جديدة عن سقوط "صدام"

صورة الخبر

مصر والصين يحولان الصحراء إلى «جنة»

الاهلى

القبض علي لاعب الأهلي السابق

حفيدة الملك فاروق

بالصور.. خطأ فادح لـ"الأهرام" بسبب حفيدة الملك فاروق

مدون إسرائيلي

مدون إسرائيلي يؤدي صلاة عبرية بمسجد قطر الكبير

القوات المسلحة

بالفيديو.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 59 تكفيريا

علي خامنئي

رواد "تويتر" لخامنئي: تدخل الموقع وحاجبه عنا

شينخوا:

مصر والصين يحولان الصحراء إلى «جنة»

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

عامل يغتصب ابنة زوجته المعاقة وتحمل منه

#

الجوهرى: مصر تستورد منتجات سيئة الجودة

#

"مصر الثورة": مصر ماضية في المسار الصحيح نحو الإصلاح

#

"الصناعة" تشكل لجنة لمتابعة نتائج زيارة رئيس تتارستان

الصين

مصر

شينخوا

منطقة التعاون

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية، الضوء على التطورات التي تمت في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، إذ استطاع البلدان تحويل الصحراء إلى منطقة مزدهرة، وهو ما يدفعنا للقول إن الأحلام ممكن أن تتحقق وبسهولة.

وتابعت الوكالة، في تقريرها، أن المشروع الذي يهدف إلى بناء مدينة جديدة خارج الصحراء، شهد تطورًا سريعًا في السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه قبل ثلاث سنوات بالضبط، حضر الرئيس الصيني شي جين بينج مراسم افتتاح المرحلة الثانية من منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

نمو سريع

بدأت منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، والتي تقع على مسافة 120 كم شرق القاهرة بالقرب من قناة السويس، رسميًا في عام 2008 وتبلغ مساحتها 1.34 كيلومتر مربع للمرحلة الأولى، وتغطي المرحلة الثانية من المنطقة مساحة تبلغ 6 كيلومترات مربعة.

وخلال زيارته الرسمية إلى مصر قبل ثلاث سنوات، قال "شي" إن "المشروع سوف يجلب إلى مصر أكثر من 100 من شركات المنسوجات والملابس الجاهزة والمعدات النفطية والدراجات النارية وشركات الطاقة الشمسية، كما سيخلق أكثر من 10000 فرصة عمل محلية".

وأوضحت الوكالة أن كل من الرئيس "شي" و"السيسي" تحدث عدة مرات في السنوات الثلاث الماضية، وتوصلا إلى توافق حول تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وهي رؤية قدمها الرئيس الصيني في 2013 لتعزيز التنمية المشتركة على طول طرق الحرير البرية والبحرية التاريخية.

ومن جانبه، قال ليو أيمن، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصينية للاستثمارات المحدودة في الصين وأفريقيا، إنه "على الرغم من إطلاق المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات، فإن الكثير من المساعي الجديدة من كلا البلدين منحت البرنامج المزيد من الفرص في السنوات الأخيرة للمنطقة في مصر".

وتابع: "على سبيل المثال، في أغسطس 2018، أنجزت شركة "جيوشي" الصينية العملاقة المصنعة للألياف الزجاجية، والتي تم إدخالها إلى مصر عبر المنطقة، إنتاج 200 ألف طن من الألياف الزجاجية من خلال فرعها المحلي، ما يجعل مصر خامس أكبر منتج للألياف الزجاجية في العالم".

وأضاف "ليو" أن "بناء البنية التحتية لمساحة 2 كم مربع من المرحلة الثانية قد انتهى، وأن 8 شركات رائدة في الصناعة موجودة بالفعل، باستثمار حوالي 200 مليون دولار، بما في ذلك مجموعة دايون الصينية العملاقة للدراجات النارية، والتي ستبدأ عملها رسميًا هذا العام".

ووفقًا "ليو" فإنه "خلال العقد الماضي، اجتذب برنامجه أكثر من مليار دولار من الاستثمارات وبلغ إجمالي قيمة الإنتاج نحو 1.2 مليار دولار".

وفي السياق، قال أحمد عبد الباقي، المدير الهندسي في المنطقة، إنه "يتمتع بثقة أكبر في توسعه، وذلك بعد رؤيته التقدم السريع للمرحلة الأولى في المنطقة".

وذكرت الوكالة أنه بالإضافة إلى كون المنطقة مجموعة من المؤسسات الصناعية، سيتم تحويل منطقة التعاون إلى مجتمع متكامل مع مجموعة من المرافق الداعمة مثل المطاعم ومحلات السوبر ماركت، ومن المخطط إنشاء مناطق سكنية ومركز تسوق.

وقال "عبد الباقي": "إن تيدا -الاسم المختصر لمنطقة التعاون- هو المكان الذي يعتني بجميع تفاصيل حياتك اليومية، وهو ما يدفعني في التفكير لجلب عائلتي هنا في المستقبل".

وبدوره، قال علاء عبد الكريم، مستشار الهيئة العامة لشئون المنطقة الاقتصادية، إن "تيدا أنشأت مجتمعًا إنمائيًا متكاملاً، ليس فقط مجرد مصانع".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

حياتنا.. الرمادية

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل صادمة فى العثور على جثة مقطعة أشلاء
» تحذير.. "واتساب" يفاجئ مستخدميه بخاصية خطيرة غير متوقعة
» حظر الذبح الحلال يثير غضب مسلمى بلجيكا
» 20 نصيحة لتجنب مخاطر القيادة تحت تأثير الشبورة
» أمن أسيوط يكشف غموض مقتل الطفلة "مريم"
» غرامة 50 مليون يورو على "جوجل"
» غلق الطريق الدائرى الإقليمي بسبب الشبورة
» اليوم.. استكمال محاكمة بديع وآخرين فى اعتصام رابعة
» السفير الكوري: استئناف الرحلات المباشرة بين مصر وكوريا بعد انقطاع طويل
» وقف تسجيل برنامج محمود سعد فى الشارع
» إعلامي: "الاستثمار الحلال طريق اللي يروح ميرجعش"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة