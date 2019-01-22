عميد معهد القلب: القضاء على قوائم انتظار القسطرة

22 يناير 2019 - 11:19 ص

قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومى للقلب، إن المعهد شهد فى الفترة الأخيرة طفرة كبيرة على المستوى المهنى والطبى والتمريض وكذلك على المستوى الإدارى، لافتًا الى أن المعهد يُدار بالتعاون ما بين كل العاملين وهو ما يعد فى صالح المريض المصرى الذى هو هدف المعهد.

وأضاف شعبان فى تصريحات صحفية له أنه تم القضاء على قوائم انتظار جراحات القسطرة، مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وتلك القوائم تمتد فى عمليات القلب من 4 إلى 6 أسابيع نظرًا لأنها تحتاج إلى فترات نقاهة.

ولفت إلى أنه تم تطوير مبانى معهد القلب من الداخل لكى تتلاءم مع تقديم الخدمة للمرضى، وأصبح متاحًا حاليًا لجميع مرضى القلب تركيب دعامات دون انتظار دعم من الجمعيات الأهلية، علمًا بأنها تعتبر من أفضل الدعامات فى العالم، كما وصل عدد عمليات القلب والقسطرة إلى 7000 جراحة قلب مفتوح وتغيير صمامات وقسطرة خلال 3 شهور، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا جدًا.

وأضاف، أن هناك عددًا كبيرًا يتردد على العيادات الخارجية يوميًا لعمل موجات صوتية ومسح ذرى بالإضافة إلى عيادات كهرباء القلب، لافتًا إلى إجراء أكثر من 70 حالة قسطرة فى اليوم الواحد وهو ما لا يتم فى أى مكان آخر و80 عملية قلب مفتوح فى اليوم.

وأشار إلى أنه تم تحويل الطابق الرابع فى المعهد إلى أكبر مركز للعناية المركزة فى مصر، وذلك للقضاء على مشكلة أماكن العناية المركزة، حيث يحتوى على 100 سرير عناية مركزة، موضحًا أن هذا الطابق سوف يتم دعمه من قبل أحد رجال الأعمال.

وكشف عن أنه سوف يتم إنشاء معهد قلب خاص للأطفال فى مبنى منفصل، حيث يحتوى على حجرتين لجراحات القلب وحجرة لقسطرة القلب، موضحًا أن هذا المعهد يلقى دعمًا من جانب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالإضافة إلى أن مشيخة الأزهر وبيت الزكاة والصدقات أعلنا دعمهما لهذا المشروع.

وقال الدكتور جمال شعبان، إنه سيتم إنشاء مركز أبحاث للقلب على مساحة غير مستغلة فى المعهد، لافتًا إلى أنه تم عمل الرسوم الهندسية الخاصة بالمبنى وسوف يكون هناك معمل للخلايا الجذعية ومعمل لحيوانات التجارب، وذلك بالتعاون مع مستشفى 57357.

وأكد شعبان، أنه تم التعاقد على غرف عمليات جديدة بالمعهد لرفع كفاءة عمليات القسطرة ليضم معهد القلب 11 غرفة عمليات خاصة بالقسطرة، وذلك بدعم من وزارة الإنتاج الحربى، وكذلك تمت الاستفادة من خبرات مستشفى 57357 فى المعلومات التى تستخدم فى إجراء الأبحاث.