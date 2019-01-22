برشلونة يضم الغاني كيفن برينس بواتينج

22 يناير 2019 - 12:10 ص

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم المهاجم الغاني كيفن برينس بواتينج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف ساسولو الإيطالي.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي: «توصل برشلونة وساسولو لاتفاق بشأن استعارة اللاعب كيفن برينس بواتينج لما تبقى من موسم 2018-2019. يتضمن الاتفاق خيار شراء اللاعب نهائيا مقابل 8 ملايين يورو».

وأكد برشلونة بذلك ما كشفته في وقت سابق صحيفتا «سبورت» الرياضية الكتالونية و«أس» الرياضية المدريدية، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».



ويهدف برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي إلى إيجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز، بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

