العثور علي فتاتين مقتولتين أسفل كوبري بشبرا الخيمة

عثر اهالى محافظة القليوبية على جثتين لفتاتين أسفل كوبرى بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.



وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالقليوبية التى انتقلت الى موقع الحادث لكشف لغز الجثتين.

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالقليوبية التى انتقلت الى موقع الحادث لكشف لغز الجثتين.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتين لفتاتين اسفل كوبرى بهتيم دائرة قسم ثانى.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتين لفتاتين اسفل كوبرى بهتيم دائرة قسم ثانى.