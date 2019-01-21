خبير سيارات: انخفاض أسعار السيارات لـ 30%

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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عودة مرسيدس إلى مصر تؤكد أن مصر تفعل ما تقول، مؤكدا أن الأشهر المقبلة ستشهد دخول عدد كبير الشركات بمنطقة شرق التفريعة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف زيدان في برنامج “إقتصاد وطن” على فضائية “الحدث”، عن اقتراب مصر من تصنيع سيارة كاملة خلال 3 سنوات على أقصى تقدير، مؤكدا أن نهاية العام الحالى ستشهد إنتاج جرار زراعي كامل بالشراكة مع عدد من الشركات الرومانية.
وأضاف أن الشهر المقبل سيشهد وفقا لطلب لجنة الصناعة بمجلس النواب تعديل عدد من البنود الجمركية الخاصة بمدخلات أجزاء السيارات.
من جهته قال علاء سبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات مازالت عادلة، لافتا إلى أن المستقبل للسيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وقال محمد شتا خبير أسواق السيارات أن أسعار مرسيدس بنز سوف تنخفض بشكل كبير بمستويات تصل إلى 30%.
وأضاف أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المسؤلين باستيراد السيارات الكهربائية للضغط على سوق السيارات التقليدية، موضحا أن أسعار السيارات فى مصر ستنخفض في مصر في النصف الثاني من 2019 بنسبة 40% بالنسبة للمجمعة في مصر على أقل تقدير.



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