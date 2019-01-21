حقيقة تحصيل 10 جنيهات من كل طالب

21 يناير 2019 - 11:50 م

عقب الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على قرار وزير التعليم العالي بتحصيل 10 جنيهات من كل طالب جامعي لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء، قائلًا: "هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون 16 لـ2018 الخاص بإنشاء دور رعايا لأسر الشهداء".

