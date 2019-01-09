وزيرة الهجرة تنتقد الإعلام المصري بسبب المشاريع القومية

09 يناير 2019 - 09:46 م

انتقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج، الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في الترويج للمشاريع القومية التي يتم افتتاحها في مصر، قائلة: "مبنعرفش نروج لنفسنا صح".

وأضافت "مكرم"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول لنا، لذلك يجب أن يكونوا علي علم بكافة الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يقوموا بالترويج لها.

وأوضحت "مكرم"، أن القيادة المصرية تثمن علي دور المصريين بالخارج، حيث أن أزمة الثقة التي كانت موجودة بينهم وبين الدولة انعدمت، قائلة:"عشان كده إبتدينا نشوف أن تحويلات المغتربين بترتفع لأنهم وثقوا في دولتهم".