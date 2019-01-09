إنبي يوضح موقف «فتحي» من الانتقال للأهلي

09 يناير 2019 - 09:16 م

أبدى عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، استياءه الشديد من موقف حمدي فتحي صانع ألعاب الفريق، بشأن الانتقال إلى صفوف الأهلي.

وتحدث مدير الكرة في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "حمدي فتحي خارج تركيزه وتم إيقافه لأنه يتكاسل ويتقاعس للضغط علينا لكي ينتقل إلى الأهلي، ولكن هذه أساليب قديمة ولا تجدي نفعًا مع إنبي".

وأضاف: "علاء خشب رئيس إنبي أغلق ملف بيع حمدي فتحي لنهاية الموسم، والأحاديث التي تشاع في الإعلام غير صحيحة وكلام تجاري".

وتابع: "لم نمانع انتقال حمدي فتحي للأهلي، وأبلغنا الأحمر أنه سيضمه في نهاية الموسم، مع استعارة 3 أو 4 لاعبين من صفوفه".

وأتم: "الأهلي لم يوافق على ذلك العرض وطلب ضم اللاعب في يناير ووافقنا على ذلك، إلا أن المقابل المادي لم يرتق لطموحاتنا، بالإضافة إلى أننا كنا نريد ضم عناصر معينة من الأحمر، ولكنهم خرجوا على سبيل الإعارة لأندية أخرى".







