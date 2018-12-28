ترامب يحمل هؤلاء مسؤولية الإغلاق الحكومي

28 ديسمبر 2018 - 12:15 ص

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، المعارضة الديمقراطية مجددا المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية لليوم السادس.



ولجأ ترامب إلى تويتر للحديث عما وصفه بأنه "عرقلة" الديمقراطيين، وصدور حكم محكمة الشهر الماضي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، على أنهم أطفال.



وقال إنه لو لم يصدر الحكم بشأن برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن بناء الجدار.



وصدر حكم محكمة من الدائرة التاسعة في كاليفورنيا يوم الثامن من نوفمبر، حيث أمر الإدارة بمواصلة برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة.



ووصف ترامب الحكم بأنه "سخيف" وقال إنه بعد صدوره "ألغى" الديمقراطيون اتفاقا أجراه معهم حاول من خلاله تمويل جدارا حدوديا.



وغرد قائلا: هذا ما نحن فيه الآن، عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب".



وتم تطبيق برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة في عام 2012 وقام بحماية ما يقدر بـ700 ألف مهاجر من الترحيل ومعظمهم من أصول إسبانية.

