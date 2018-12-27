"القصبي": هذا الأمر أخطر على مصر من الإرهاب

27 ديسمبر 2018 - 11:20 م

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن عام 2019 سيحمل الخير لجميع المصريين، وأن جميع اللجان بالبرلمان تعمل لصالح المواطنين.



وأوضح «القصبي»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن المرحلة الماضية كانت صعبة للغاية، ولكن وضع بها أساس وجهود كثيرة.



وأكد زعيم الأغلبية أن مصر لديها مشكلة في عدد السكان، وأن عدد السكان 110 مليون مواطن، مؤكدًا أن المشكلة السكانية على مصر أخطر من الإرهاب على مصر.

