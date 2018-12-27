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بعد تعيينه وزيرا للحرس الوطني..

"بن بندر" يكشف عن مصادر تسليح السعودية

عرب وعالم

عبد الله بن بندر بن عبد العزيز
عبد الله بن بندر بن عبد العزيز

المصريون ووكالات

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كشف وزير الحرس الوطني السعودي الجديد، الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، أنه سيتم تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة.
وشدد الأمير عبد الله بن بندر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50%، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وأفاد وزير الحرس الوطني بأن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها ولي العهد محمد بن سلمان ستسهم في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني.
وأعرب الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للحرس الوطني.

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