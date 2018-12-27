  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:21 ص
بحث متقدم
اشرف صبحي

ماذا قال وزير الشباب حول حضور الجمهور لبطولة الأمم الأفريقية؟

البطاطس

ارتفاع جديد في أسعار البطاطس الفترة المقبلة

توفيق عكاشة

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

صلاح

فاروق جعفر يوجه نصيحة هامة لمحمد صلاح

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة "آل الشيخ".. هذا ما قاله

البنك المركزي

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة في البنوك

مجلس النواب

لهذه الأسباب وفد برلماني مصري يزور السودان

أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني

مرافقو المرضى.. أوجاع على قارعة الطريق

قرقاش

الإمارات: هذا شرط عودة سوريا للجامعة العربية

مستشفي الشاملة

بالفيديو والصور.. غرق مستشفى حكومي بمياه الصرف الصحي

الحكومة السودانية: عدد القتلى في الاحتجاجات 19

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السودان: 19 قتيلا من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

#

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على الاحتجاجات السودانية

#

الشرطة السودانية تحاصر المتظاهرين بـ"أم درمان"

#

ارتفاع عدد ضحايا هجوم ستراسبورج إلى 4 قتلي

أعلنت الحكومة السودانية، أن قتلى الاحتجاجات في البلاد بلغ 19 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده، المتحدث باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، وزير الإعلام والاتصالات والتقانة، بمقر وكالة السودان للأنباء (سونا)، تابعته الأناضول.
وقال أرو، إن الأحداث كانت في معظم الولايات (مجموع الولايات 18)، وأحدثت أضرار كبيرة وقتلى وجرحى.
وأضاف "بشهادة المحتجين لم ولن نعمل على قتل المواطنين".
وأشار الوزير السوداني، إلى أن الاحتجاجات شهدت عراكا بين تجار ومحتجين، وضربا واقتتالا ما أدى إلى ارتفاع عدد الجرحى.
وشدد على أن هناك جهات حاولت استغلال الأحداث، واستغلت المعلومات وقنوات خارجية لإضعاف ماهو واقع وتأجيج الأوضاع.‎
واتهم أرو، "حركة تحرير السودان/ جناج عبد الواحد محمد نور" (المتمردة في إقليم دارفور/ غرب)، بالوقوف وراء التخريب، وأنه تم ضبط 107 عنصر من الحركات المسلحة في دارفور أغلبهم من حركة عبد الواحد.
ولفت إلى فتح بلاغات ضدهم بمن فيهم عبد الواحد، الذي سيطلب عبر الشرطة الدولية "الانتربول".
ونصح الوزير، المعارضة إلى محاولة تغير النظام عبر صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها، وتتقصى الحقائق، وإذا ارتكب شخص جرما، فإن القانون سيأخذ مجراه، ومن أطلق الرصاص سيتم محاسبته.
وأقرّ أرو، بالأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن 15 يناير/كانون الثاني القادم، سنصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية بالنسبة للنقود والوقود.
وفي سياق متصل، قال أرو، رصدنا جهات وقنوات فضائية تؤجج الاحتجاجات في البلاد، داعيا إياها إلى المهنية والموضوعية.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت 13ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة خطيرة عن المبيدات الزراعية في مصر
» الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات "الشحات"
» بعد قرارات الملك.. «بن سلمان» يظهر في مكان غير متوقع
» شاهد: ماذا فعل شريف عامر على الهواء؟
» "بن بندر" يكشف عن مصادر تسليح السعودية
» البورصة المصرية تخسر 4.1 مليار جنيه في أسبوع
» استقالة «آل الشيخ» من رئاسة اللجنة الأولمبية
» 5 أعوام سجنًا لأمين شرطة أدخل مخدرات للمساجين
» مصريان في قائمة منتخب قطر لأمم آسيا
» أول تعليق من "الجبير" بعد إعفائه من منصبه
» قرارات هامة لمجلس إدارة الأهلي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي