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إيران تتحدى أمريكا ببيع 3 ملايين برميل نفط بالعملة المحلية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، الأربعاء، حصول وزارته على موافقة رؤساء السلطات الثلا في البلاد لبيع 3 ملايين برميل نفط عبر البورصة بالريال الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن زنغنة قوله: "حصلنا على تصريح وموافقة من رؤساء السلطات الثلاث (الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية) لبيع ما لا يزيد عن 3 ملايين برميل من النفط عبر البورصة بالريال الإيراني".

وأوضح "زنغنة" أن "الذين يقومون بشراء النفط عبر البورصة يتسن لهم تصديره دون أية عقبات".

وقررت إيران، مؤخرا، عرض خدمة بيع النفط الخام في البورصة بالريال الإيراني بالكامل، بعدما كانت عملية البيع تتطلب ضرورة دفع 20 بالمائة من سعره بالريال الإيراني و80 بالمائة بالعملة الصعبة.

واستهدفت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وحسب أرقام "أوبك" تراجع إنتاج إيران بمقدار 380 ألف برميل يوميا إلى 2.954 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي، مقابل 3.333 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وكشفت تقديرات لصندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن إيران بحاجة إلى وصول أسعار النفط إلى 98.6 دولارا للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولارا في العام المقبل، لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وإيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، وصادرات عند مليوني برميل يوميا.


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