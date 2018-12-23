تأبين السائحتين المذبوحتين بالعاصمة المغربية

شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم وقفات صامتة للتضامن مع أسر سائحتين إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية ذبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.
ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاءوا الشموع أمام مقر السفارتين النرويجية والدنماركية.
ورفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين وعبروا عن تعازيهم لأسرتيهما وتضامنهم معهما، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».
وعثر، الاثنين، على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن، 24 عاما، والنرويجية مارين يولاند، 28 عاما، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال،
واعتقلت السلطات 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما من مناطق بالقرب من مراكش فيما يتصل بمقتل السائحتين.
وقالت السلطات المغربية إن المشتبه بهم الأربعة بايعوا تنظيم داعش وزعيمه أبوبكر البغدادي في تسجيل مصور الأسبوع الماضي.
وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على تسعة أشخاص آخرين في عدة مدن مغربية يوم الجمعة للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.